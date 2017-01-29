НЛО МИР интернет — журнал об НЛО

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Новое видео

Что происходит с организмом в космосе
29 Января 2017  
18

В Америке засняли снежного человека
25 Января 2017  
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Процесс подготовки окаменелостей перед их выставлением в музее
25 Января 2017  
33

В США полицейский спас женщину, заблокированную в горящей машине
24 Января 2017  
39

В Китае за 10 секунд взорвали 19 жилых домов
24 Января 2017  
54
Фото

Как представляли в 1900 году будущее (36 фото)
06 Декабря 2015  
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Они бороздят Вселенную (11 фото)
06 Августа 2013  
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Красочные картины талантливого русского художника под ником RHADS (27 фото)
26 Августа 2015  
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Фантастические рисунки Питера Элсона (15 фото)
19 Октября 2015  
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Странные существа

Сильфы - духи воздуха (3 фото)
24 Июня 2016  
522

Странное существо замечено ночью возле автозаправки (+видео)
03 Сентября 2016  
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Ужас монгольской пустыни - олгой-хорхой (5 фото)
24 Августа 2016  
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В Шотландии нашли подлодку, которую по легенде потопило морское чудовище (2 фото)
26 Октября 2016  
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