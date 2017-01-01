НЛО МИР интернет — журнал об НЛО

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Новое видео

Каким знакам зодиака повезет в 2017 году
31 Декабря 2016  
15

Пророчества на 2016-2017 год. Самые тяжелые годы для человека
31 Декабря 2016  
9

ГОРОСКОП на 2017 год от Тамары Глоба для каждого знака Зодиака
31 Декабря 2016  
34

Россия 2017 прогноз Александра Зараева о будущем России и Мира
31 Декабря 2016  
8

В Нидерландах начнут делать гусеничные 3D-принтеры для строителей
22 Декабря 2016  
39
Фото

Космос от голландского астронавта Андре Киперса (20 фотографии)
23 Декабря 2012  
1817

Ямал (фоторепортаж) (49 фото)
17 Октября 2016  
488

Один день машиниста Метро (43 фото)
27 Декабря 2016  
439

Странствие по удивительным мирам Матеуша Озмински (31 фото)
19 Июня 2015  
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Странные существа

Русалки в башкирском озере Карагайкуль
22 Августа 2016  
342

10 самых странных мифологических существ (11 фото)
04 Июля 2015  
1922

10 странных существ из славянского фольклора (11 фото)
10 Апреля 2016  
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Самые страшные драконы мира (7 фото)
25 Июня 2016  
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