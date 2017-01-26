НЛО МИР интернет — журнал об НЛО

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Новое видео

В Америке засняли снежного человека
25 Января 2017  
29

Процесс подготовки окаменелостей перед их выставлением в музее
25 Января 2017  
19

В США полицейский спас женщину, заблокированную в горящей машине
24 Января 2017  
25

В Китае за 10 секунд взорвали 19 жилых домов
24 Января 2017  
35

Кайтер спаслась от огромной акулы
20 Января 2017  
52
Фото

Макрофотографии с помощью линзы из лазерной указки (9 фото)
01 Февраля 2014  
2623

Научная фантастика от Андре Валлина (Andree Wallin) (24 фото)
09 Августа 2013  
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Как выглядит на снимках из Инстаграма Международная космическая станция (32 фото)
06 Июля 2015  
2286

Потаённый мир запредельно-мрачных фантазий Николины Петолас (16 фото)
04 Февраля 2016  
1754
Странные существа

Истлевшие останки загадочного морского монстра шокировали любителей пляжного отдыха (5 фото)
19 Мая 2016  
508

Эверглейдский монстр (4 фото + видео)
31 Декабря 2016  
127

10 ужасных монстров из мифов разных стран (10 фото + видео)
16 Марта 2016  
957

Шок! Британский фотограф снял тех, кого не существует! (6 фото)
19 Июня 2016  
666
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