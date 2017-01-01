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НЛО МИР интернет — журнал об НЛО
Церковные православные праздники в феврале 2017 года (9 фото)
01 Января 2017
Религия
5
Церковные православные праздники в январе 2017 года (10 фото)
01 Января 2017
Религия
6
Почему дислексия - это не просто трудности в овладении чтением? (6 фото)
01 Января 2017
Без рубрики
6
Бывшие сотрудники НАСА сообщают, что гигантская пирамида, найденная на Марсе, является реальной (4 фото)
01 Января 2017
Космос
9
Это были худшие новаторские идеи в истории, которые вместо пользы нанесли вред (8 фото)
01 Января 2017
Без рубрики
7
Ученые планируют отправить сообщение в космос, в надежде связаться с внеземными цивилизациями (10 фото)
01 Января 2017
Космос
4
Почему мы склонны верить фальшивым новостям? (12 фото)
01 Января 2017
Новости
4
Потрясающие места, которые почти никто не видел (10 фото)
01 Января 2017
Планета Земля
5
Сможет ли человек выжить на других планетах (9 фото)
01 Января 2017
Космос
5
M1 Abrams: лучший танк мира (17 фото)
01 Января 2017
Технологии
6
Как ожирение влияет на наш мозг? (8 фото)
01 Января 2017
Чудеса науки
3
Из агрессивных мальчиков вырастают сильные мужчины? (5 фото)
01 Января 2017
Без рубрики
4
6 семейных ссор, которые повлияли на весь мир (6 фото)
01 Января 2017
Без рубрики
3
Почему майя покидали свои города? (5 фото)
01 Января 2017
Цивилизация
4
Светящийся шар НЛО UFO видели во время заката в небе Испании! Декабря 2016
31 Декабря 2016
НЛО Видео
20
Вот почему Чарльз Диккенс написал "Рождественскую песнь" (6 фото)
31 Декабря 2016
Без рубрики
23
История Нового года: "праздничные" факты (12 фото)
31 Декабря 2016
Новости
23
Как появилась традиция давать себе обещания на Новый год? (9 фото)
31 Декабря 2016
Новости
18
Х-самолеты: 70 лет под грифом «секретно» (7 фото)
31 Декабря 2016
Технологии
38
Интересные факты об окружающей нас Вселенной (2 фото)
31 Декабря 2016
Чудеса науки
29
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Каким знакам зодиака повезет в 2017 году
31 Декабря 2016
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Пророчества на 2016-2017 год. Самые тяжелые годы для человека
31 Декабря 2016
9
ГОРОСКОП на 2017 год от Тамары Глоба для каждого знака Зодиака
31 Декабря 2016
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Россия 2017 прогноз Александра Зараева о будущем России и Мира
31 Декабря 2016
8
В Нидерландах начнут делать гусеничные 3D-принтеры для строителей
22 Декабря 2016
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Космос от голландского астронавта Андре Киперса (20 фотографии)
23 Декабря 2012
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Ямал (фоторепортаж) (49 фото)
17 Октября 2016
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Один день машиниста Метро (43 фото)
27 Декабря 2016
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Странствие по удивительным мирам Матеуша Озмински (31 фото)
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22 Августа 2016
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10 самых странных мифологических существ (11 фото)
04 Июля 2015
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10 странных существ из славянского фольклора (11 фото)
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Секретно! Инопланетяни ответили на радиосигнал (5 фото +видео)
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