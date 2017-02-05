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НЛО МИР интернет — журнал об НЛО
НЛО 2017 качественные реальные кадры НЛО из Бразилии сотни свидетелей
05 Февраля 2017
НЛО Видео
15
Новое про НЛО 2017 огромный дискообразный НЛО, снятый в Норвегии
05 Февраля 2017
НЛО Видео
19
Кто дольше выдержит пытки - мужчина или женщина?
05 Февраля 2017
Чудеса науки
20
Быстрый глобальный удар: как США планирует победить Россиию
05 Февраля 2017
Без рубрики
28
Сможете ли вы догадаться, какой ужас скрывает лицо этой красивой женщины? (8 фото)
05 Февраля 2017
Человек
41
Кот по имени Пух получил новые лапы после ДТП (9 фото)
05 Февраля 2017
Новости
18
Маримар Кироа — 21 летний бьюти-блогер с огромной опухолью на лице (21 фото)
05 Февраля 2017
Человек
31
Кольский полуостров (32 фото)
05 Февраля 2017
Планета Земля
23
Таёжный костёр "Нодья" из трёх брёвен (2 фото + 1 видео)
05 Февраля 2017
Без рубрики
22
Древнейшие постройки на Луне заставляют задуматься (2 фото + видео)
05 Февраля 2017
Луна
40
Предсказания на ближайшее будущее (4 фото)
05 Февраля 2017
Предсказания
27
Образ Христа заметили на стволе срубленного дерева (3 фото + видео)
05 Февраля 2017
Религия
20
Сочинскую дачу Сталина внесли в международный реестр привидений (5 фото)
05 Февраля 2017
Призраки
17
Информация для любителей мусорить, употребляя при этом морепродукты (6 фото)
05 Февраля 2017
Новости
15
Огонь, вода, воздух, земля: самые опасные для жизни места на Земле (9 фото)
05 Февраля 2017
Катаклизмы
18
SpaceX выложила панорамное видео из трубы Hyperloop
05 Февраля 2017
Космос
17
В Зимбабве женщина родила... лягушку (2 фото)
05 Февраля 2017
Новости
33
Загадочные подземные тоннели по всему свету (8 фото)
05 Февраля 2017
Странные существа
37
Самые невезучие корабли (5 фото)
05 Февраля 2017
Мистика
23
Первая в мире "девочка-дерево" появилась в Бангладеш (4 фото)
05 Февраля 2017
Человек
24
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Новое видео
SpaceX выложила панорамное видео из трубы Hyperloop
05 Февраля 2017
17
Горящие льды Байкала сняли на видео
03 Февраля 2017
40
Новый робот Boston Dynamics ездит на двух ногах и перепрыгивает через барьеры
02 Февраля 2017
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Как построить место для сна посреди леса
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