НЛО МИР интернет — журнал об НЛО

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Новое видео

Горящие льды Байкала сняли на видео
03 Февраля 2017  
24

Новый робот Boston Dynamics ездит на двух ногах и перепрыгивает через барьеры
02 Февраля 2017  
17

Как построить место для сна посреди леса
31 Января 2017  
43

Что происходит с организмом в космосе
29 Января 2017  
51

В Америке засняли снежного человека
25 Января 2017  
73
Фото

Малый бизнес без помощи банка: как живут предприниматели в развивающихся странах (20 фото)
04 Ноября 2015  
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25 невероятно красивых и редких камней (26 фото)
18 Августа 2015  
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Макрофотографии с помощью линзы из лазерной указки (9 фото)
01 Февраля 2014  
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Художник Ross Tran (17 фото)
22 Августа 2013  
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Странные существа

Жуткий олень-мутант попал на видео (+видео)
27 Января 2017  
59

Cущества, которые выживут даже в аду (7 фото)
05 Сентября 2016  
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В глубинах озера Кок-Коль обитает ужасный монстр (5 фото)
18 Февраля 2016  
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Кто скрывается за образом Водяного? (3 фото)
02 Июля 2015  
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