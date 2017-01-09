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НЛО МИР интернет — журнал об НЛО
Метеорит над Архангельской областью видео - 9 Января 2017
09 Января 2017
Космос
1
Архангел Михаил — покровитель и защитник всех верующих людей (10 фото)
09 Января 2017
Религия
14
Существуют ли тролли — все о волшебных чудовищах из Норвегии (5 фото + видео)
09 Января 2017
Странные существа
21
Мифы и легенды народов мира — список магические животных (8 фото)
09 Января 2017
Странные существа
16
Иностранцы — о русской зиме (9 фото)
09 Января 2017
Новости
20
Передовые технологии 5000 лет назад? (8 фото)
09 Января 2017
Цивилизация
26
Как в Китае будущие стюардессы готовятся к экзаменам (9 фото)
09 Января 2017
Новости
19
Три заговора на любовь мужчины
09 Января 2017
Магия
10
Заговор на бобах на любовь женщины
09 Января 2017
Магия
9
Заговор, чтобы мужчины обращали внимание
09 Января 2017
Магия
13
Два заговора на людскую любовь
09 Января 2017
Магия
13
Заговор на скорое предложение руки и сердца
09 Января 2017
Магия
11
Секретные боевые машины немецкой армии (4 фото)
09 Января 2017
Технологии
27
10 научных доказательств существования инопланетной жизни (10 фото)
09 Января 2017
Инопланетяне
33
Виртуальная реальность: решение парадокса Ферми?
09 Января 2017
Космос
22
Кто выйдет победителем из следующей компьютерной революции?
09 Января 2017
Технологии
18
Тайная космическая программа мировой элиты (5 фото + видео)
09 Января 2017
Теории заговоров
33
Первая негритянка в составе экипажа МКС (2 фото)
09 Января 2017
Космонавтика
14
Чарльз Хэтфилд - человек, который вызывал дождь с помощью загадочного порошка (6 фото)
09 Января 2017
Человек
25
В польском селе девушка встретила таинственную "химеру"
09 Января 2017
Странные существа
24
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Новое видео
Метеорит над Архангельской областью видео - 9 Января 2017
09 Января 2017
2
Тутовый шелкопряд управляет миниатюрным автомобилем при помощи робота
07 Января 2017
28
Планета Земля, снятая с борта МКС Ultra HD-камерой
03 Января 2017
73
Каким знакам зодиака повезет в 2017 году
31 Декабря 2016
65
Пророчества на 2016-2017 год. Самые тяжелые годы для человека
31 Декабря 2016
47
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Переплетение жанров в артах Джефа Михельманна (9 фото)
05 Декабря 2014
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Новый Токио (8 фото)
14 Октября 2015
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Инженерная фантастика (25 фото)
22 Октября 2016
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Один день машиниста Метро (43 фото)
27 Декабря 2016
945
Странные существа
Существуют ли тролли — все о волшебных чудовищах из Норвегии (5 фото + видео)
09 Января 2017
22
20 омерзительных моментов, связанных с животным миром (8 фото + 6 видео + 9 гиф)
05 Июня 2015
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На картах Google Earth заметили огромного паука или краба (3 фото + видео)
19 Июля 2016
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