НЛО МИР интернет — журнал об НЛО

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Новое видео

Метеорит над Архангельской областью видео - 9 Января 2017
09 Января 2017  
2

Тутовый шелкопряд управляет миниатюрным автомобилем при помощи робота
07 Января 2017  
28

Планета Земля, снятая с борта МКС Ultra HD-камерой
03 Января 2017  
73

Каким знакам зодиака повезет в 2017 году
31 Декабря 2016  
65

Пророчества на 2016-2017 год. Самые тяжелые годы для человека
31 Декабря 2016  
47
Фото

Переплетение жанров в артах Джефа Михельманна (9 фото)
05 Декабря 2014  
1645

Новый Токио (8 фото)
14 Октября 2015  
1543

Инженерная фантастика (25 фото)
22 Октября 2016  
862

Один день машиниста Метро (43 фото)
27 Декабря 2016  
945
Странные существа

Существуют ли тролли — все о волшебных чудовищах из Норвегии (5 фото + видео)
09 Января 2017  
22

20 омерзительных моментов, связанных с животным миром (8 фото + 6 видео + 9 гиф)
05 Июня 2015  
2418

На картах Google Earth заметили огромного паука или краба (3 фото + видео)
19 Июля 2016  
487

Сильфы - духи воздуха (3 фото)
24 Июня 2016  
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