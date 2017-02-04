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НЛО МИР интернет — журнал об НЛО
Страх и СПИД в борделях Нигерии (22 фото)
04 Февраля 2017
Новости
3
Какими могут стать города будущего, если человечество не уничтожит само себя (21 фото)
04 Февраля 2017
Фотогалерея
2
Датский ветряк-голиаф поставил рекорд по выработке энергии (3 фото)
04 Февраля 2017
Новости
2
Реальные событие НЛО видео над Дубаи 2017
03 Февраля 2017
НЛО Видео
17
Ей вот-вот стукнет 90, но она по-прежнему оперирует четырех пациентов в день (17 фото)
03 Февраля 2017
Человек
17
Предсказания Эдгара Кейси на 2017 год для России и Украины
03 Февраля 2017
Предсказания
26
Предсказания Артёма Драгунова на 2017 год для России и Украины
03 Февраля 2017
Предсказания
19
Предсказания Алёны Куриловой на 2017 год для России и Украины
03 Февраля 2017
Предсказания
20
Пророчества Паисий Афонский о России 2017
03 Февраля 2017
Предсказания
22
Новый метод поможет нам найти жизнь в других мирах (7 фото)
03 Февраля 2017
Чудеса науки
16
Ученые создали первый в мире "кристалл времени" (3 фото)
03 Февраля 2017
Чудеса науки
20
Можно ли научиться быть оптимистом? (5 фото)
03 Февраля 2017
Эзотерика
18
12 невероятных находок, сделанных строителями (12 фото)
03 Февраля 2017
Цивилизация
37
Тайна перевала Дятлова (11 фото)
03 Февраля 2017
Аномальные зоны
34
Горящие льды Байкала сняли на видео
03 Февраля 2017
Планета Земля
24
Настоящая правда о самураях (7 фото)
03 Февраля 2017
Человек
26
Эксперимент по очистке орбиты от космического мусора начался (2 фото + видео)
03 Февраля 2017
Космос
17
Один из древнейших предков животных и человека был похож на «зубастый мешок» (2 фото)
03 Февраля 2017
Чудеса науки
22
Аномальная зона Верховажье (2 фото)
03 Февраля 2017
Аномальные зоны
20
На орбиту за долголетием: как полёт в космос влияет на организм человека (2 фото)
03 Февраля 2017
Космос
16
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Новое видео
Горящие льды Байкала сняли на видео
03 Февраля 2017
24
Новый робот Boston Dynamics ездит на двух ногах и перепрыгивает через барьеры
02 Февраля 2017
17
Как построить место для сна посреди леса
31 Января 2017
43
Что происходит с организмом в космосе
29 Января 2017
51
В Америке засняли снежного человека
25 Января 2017
73
Фото
Малый бизнес без помощи банка: как живут предприниматели в развивающихся странах (20 фото)
04 Ноября 2015
2041
25 невероятно красивых и редких камней (26 фото)
18 Августа 2015
2247
Макрофотографии с помощью линзы из лазерной указки (9 фото)
01 Февраля 2014
2919
Художник Ross Tran (17 фото)
22 Августа 2013
3234
Странные существа
Жуткий олень-мутант попал на видео (+видео)
27 Января 2017
59
Cущества, которые выживут даже в аду (7 фото)
05 Сентября 2016
426
В глубинах озера Кок-Коль обитает ужасный монстр (5 фото)
18 Февраля 2016
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Кто скрывается за образом Водяного? (3 фото)
02 Июля 2015
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Сначала я думал, что это просто бревно. Но когда присмотрелся, лишился дара речи (6 фото)
Странные существа
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Не пришельцы, не йети и не Несси: Встречи с очень необычными существами (3 фото)
Человек
60
Детские фото самых страшных злодеев в истории (16 фото)
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