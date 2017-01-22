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НЛО МИР интернет — журнал об НЛО
Зона 51 НЛО видео в США, как корабль садится в ангар 18
22 Января 2017
НЛО Видео
2
Настоящие инопланетяне (14 фото)
21 Января 2017
Фото инопланетян
4
Съемки НЛО видео самые реальные кадры от НАСА
21 Января 2017
НЛО Видео
28
Твой Ангел-Хранитель какой он?
21 Января 2017
Религия
24
Что говорят одинаковые цифры на часах? (3 фото)
21 Января 2017
Астрология
25
Шпионские штучки: 19 хитрых вещичек, которые брали с собой настоящие разведчики! (2 0фото)
21 Января 2017
Технологии
24
Новые подробности о гибели «Титаника» всколыхнули мир (7 фото)
21 Января 2017
Катаклизмы
40
Раньше я совсем не обращал внимание на этот символ. Теперь я обязательно ищу его на упаковках! (5 фото)
21 Января 2017
Новости
43
100 лет тому вперед. Коля в будущем (50 фото)
21 Января 2017
Фотогалерея
38
Отчаявшийся отец просил прохожих ударить его за $1,5 ради спасения сына (9 фото)
21 Января 2017
Новости
28
Зачем в древности детей хоронили в горшках? (3 фото)
21 Января 2017
Цивилизация
25
На бывшей скотобойне сфотографирован вопящий призрак (2 фото)
21 Января 2017
Призраки
34
Силенд: частное государство на орудийной платформе (10 фото)
21 Января 2017
Планета Земля
27
Кем были реальные оборотни (5 фото)
21 Января 2017
Странные существа
29
10 невероятных фактов о нашей Вселенной, в которые трудно поверить (11 фото)
21 Января 2017
Космос
31
Охотники за пришельцами нашли на Марсе древний инопланетный двигатель (3 фото)
21 Января 2017
Космос
35
Ученые обнаружили огромную волнистую структуру в атмосфере Венеры (4 фото)
21 Января 2017
Космос
26
Люди прибыли в Северную Америку на 10 тысяч лет раньше, чем считали ученые? (10 фото)
21 Января 2017
Эволюция
23
Ровер НАСА обнаружил металлический объект на Марсе (4 фото)
21 Января 2017
Космос
35
Что мы сможем сделать, если появится угроза столкновения Земли с астероидом? (13 фото)
21 Января 2017
Катаклизмы
25
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