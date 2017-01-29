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НЛО МИР интернет — журнал об НЛО
Летающая тарелка видео НЛО над пустыней
29 Января 2017
НЛО Видео
14
Когда нас будет слишком много и что из этого выйдет (9 фото)
29 Января 2017
Чудеса науки
14
Что происходит с организмом в космосе
29 Января 2017
Космос
16
Как на самом деле воюют китайцы
29 Января 2017
Без рубрики
15
Никола Тесла: почему его считали колдуном
29 Января 2017
Человек
18
Кто на самом деле снабжал Гитлера нефтью?
29 Января 2017
Третий Рейх
21
Существует ли под Москвой подземное море?
29 Января 2017
Совершенно секретно
20
Что сделали бы декабристы с Россией, если бы захватили власть
29 Января 2017
Без рубрики
21
Откуда у евреев появились фамилии (5 фото)
29 Января 2017
Без рубрики
17
Александр Засс: «железный Самсон» из России (6 фото)
29 Января 2017
Человек
14
Сержант Стабби – героический пес Первой мировой войны
29 Января 2017
Планета Земля
12
Топ-25 потрясающих вымерших животных, которых, к счастью, уже не существует (26 фото)
29 Января 2017
Планета Земля
31
Перевозка негабаритных грузов (4 фото + 3 видео)
29 Января 2017
Технологии
18
Презентация МиГ-35 (19 фото)
29 Января 2017
Технологии
24
Поездка в Канаду (35 фото)
29 Января 2017
Новости
18
Сэр Николас Уинтон — спас от смерти 669 детей и никому не рассказал об этом (10 фото)
29 Января 2017
Человек
15
Новый конец света намечен на 16 февраля этого года
29 Января 2017
Катаклизмы
40
Электричество в древности: Факты и домыслы (4 фото)
29 Января 2017
Чудеса науки
17
Десять забытых Чудес света (15 фото)
29 Января 2017
Загадочные сооружения
28
Уфолог обнаружил огромную дыру в дне океана и уверен, что это вход в базу пришельцев (4 фото)
29 Января 2017
Планета Земля
42
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Новое видео
Что происходит с организмом в космосе
29 Января 2017
18
В Америке засняли снежного человека
25 Января 2017
50
Процесс подготовки окаменелостей перед их выставлением в музее
25 Января 2017
33
В США полицейский спас женщину, заблокированную в горящей машине
24 Января 2017
39
В Китае за 10 секунд взорвали 19 жилых домов
24 Января 2017
54
Фото
Как представляли в 1900 году будущее (36 фото)
06 Декабря 2015
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Они бороздят Вселенную (11 фото)
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Странные существа
Сильфы - духи воздуха (3 фото)
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Странное существо замечено ночью возле автозаправки (+видео)
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