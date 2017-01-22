НЛО МИР интернет — журнал об НЛО

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Новое видео

Кайтер спаслась от огромной акулы
20 Января 2017  
29

Во Флориде засняли колоссальных размеров аллигатора (+видео)
18 Января 2017  
53

Американские военные провели тестовый запуск роя автономных дронов (2 фото + видел)
17 Января 2017  
38

Атака трёхметрового пурпурного австралийского червя
16 Января 2017  
68

Северное сияние из окна самолёта
16 Января 2017  
32
Фото

Земля из космоса в фотографиях Андре Куиперса (17 фото)
03 Марта 2014  
2456

Лучшие иллюстрации экзопланет NASA (9 фото)
18 Мая 2014  
4587

Одинокие роботы, открывающие для себя мир (14 фото)
23 Октября 2015  
1718

Удивительные работы Ионуца Караса (24 фото)
01 Декабря 2014  
2130
Странные существа

Тот самый момент, когда страшно доставать улов (21 фото)
26 Августа 2016  
475

Настоящие кровопийцы (5 фото)
21 Июня 2015  
1285

Неопознанное крупное животное снова засняли в реке Темза
23 Августа 2016  
380

20 омерзительных моментов, связанных с животным миром (8 фото + 6 видео + 9 гиф)
05 Июня 2015  
2464
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