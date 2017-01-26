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НЛО МИР интернет — журнал об НЛО
Треугольное НЛО видео снято российскими солдатами в 2017 | НЛО Россия
26 Января 2017
НЛО Видео
3
Гигантский человекоподобный робот сделал свои первые шаги (5 фото + видео)
26 Января 2017
Новые технологии
9
Facebook разрабатывает технологии для чтения мыслей? (9 фото)
26 Января 2017
Новые технологии
6
Сложные организмы эволюционировали дважды в истории Земли (7 фото)
26 Января 2017
Чудеса науки
8
Как астероид смог погубить динозавров? (7 фото)
26 Января 2017
Чудеса науки
9
10 привычек могут ускорить ваше старение (11 фото)
26 Января 2017
Без рубрики
12
Дикие кабаны в Чехии остаются радиоактивными даже спустя 30 лет после Чернобыля (5 фото)
26 Января 2017
Планета Земля
9
Почему трупные цветы обильно цвели в 2016 году? Никто не знает (6 фото)
26 Января 2017
Планета Земля
11
20 способов для повышения умственных способностей ребенка (5 фото)
26 Января 2017
Без рубрики
12
Почему иногда нам кажется, что время пролетает незаметно? (13 фото)
26 Января 2017
Без рубрики
10
Что будет, если есть рис каждый день (5 фото)
26 Января 2017
Без рубрики
18
7 видов древнего оружия, которое стало легендарным (7 фото)
26 Января 2017
Цивилизация
10
Третий глаз: предсказания будущего, которые сбылись (8 фото)
26 Января 2017
Предсказания
14
Крупнейшие метеориты, которые помнит история (7 фото)
26 Января 2017
Планета Земля
12
Самые неосвоенные места Земли (15 фото)
26 Января 2017
Планета Земля
18
Камера Google Earth засняла момент похищения человека инопланетянами? (8 фото)
26 Января 2017
Инопланетяне
28
Добровольцы на Гавайях начали эксперимент по симуляции жизни на Марсе (5 фото)
26 Января 2017
Космонавтика
10
Страх смерти можно победить при помощи виртуальной реальности
26 Января 2017
Новые технологии
10
Российские ученые о загадках аутизма (4 фото)
26 Января 2017
Чудеса науки
15
Видео НЛО в Турции сняли на камеру в 2017 Зимой
26 Января 2017
НЛО Видео
9
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В Америке засняли снежного человека
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В США полицейский спас женщину, заблокированную в горящей машине
24 Января 2017
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В Китае за 10 секунд взорвали 19 жилых домов
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Потаённый мир запредельно-мрачных фантазий Николины Петолас (16 фото)
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